Нью-Йорк, США, , 21:16 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть первые 15 минут фильма «Армия мертвецов» режиссёра Зака Снайдера. Ролик был опубликован 13 мая на YouTube-канале Netflix.

Премьера картины в кинотеатрах США состоится 14 мая 2021 года, в библиотеке Netflix она появится 21 мая. Сюжет рассказывает о группе спецназа, члены которой пытаются ограбить казино Лас-Вегаса во время зомби-апокалипсиса. В опубликованном видео зрителям показали мир, в котором существуют герои фильма.

Ранее продюсер картины Дебора Снайдер рассказала, что ещё десять лет назад её муж написал сценарий к картине, которую должен был снимать другой режиссёр. Впоследствии Зак Снайдер вернулся к этой идее и решил выпустить собственный фильм.

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