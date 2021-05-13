Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Существенного «перегибания палки» в отношении Палестины со стороны Израиля нет, сообщил 13 мая журналистам американский президент Джо Байден.

Джо Байден позвонил Биньямину Нетаньяху Офис премьер-министра Израиля

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Комментируя обострение арабо-израильского конфликта, Байден сказал, что нужно, чтобы между Израилем и Палестиной не было ракетных атак, «которым без разбору подвергаются центры сосредоточения населения».

Он добавил, что Вашингтон находится в контакте с Израилем, сейчас ведутся переговоры на тему урегулирования ситуации и будут продолжены в ближайшее время.

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