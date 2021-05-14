Вашингтон, 14 мая, 2021, 06:55 — ИА Регнум. На американо-мексиканской границе в четверг, 13 мая, была найдена восьмилетняя девочка из Гондураса без каких-либо контактов родителей, сообщает Associated Press.

Army.mil Американо-мексиканская граница

В последнее время случаи с детьми мигрантами, незаконно проникающими в США, участились. Некоторые дети приходят сами, а некоторые настолько малы, что родители оставляют из лежать на земле около границы с Мексикой в Техасе, пока кто-нибудь их не обнаружит. Таким образом, 10 мая пять девочек мигрантов, все младше 7 лет, были найдены на американо-мексиканской границе в Техасе без еды и воды.

В апреле число одиноких детей мигрантов, пешком приходящих из «Северного треугольника» в США, упало на 12% — до 13 962 случаев, по сравнению с 15 918 в марте.

В тоже время иммиграционные службы обнаружили 108 301 взрослых мигрантов в Апреле.

Отметим, в «Северный треугольник» входят Гватемала, Сальвадор и Гондурас. В последние годы больше всего мигрантов прибывали в США именно из этих стран.

ИА REGNUM напоминает, Associated Press выяснило, что на данный момент 21 тыс. детей и подростков находятся под присмотром иммиграционной службы США. Прокуроры, адвокаты и психологи сказали, что некоторые приюты безопасны, но другие ставят под угрозу здоровье и безопасность юных мигрантов.

На этом фоне генеральный прокурор штата АризонаМарк Брновичпризвал найти новую кандидатуру на пост ответственного за решение миграционных вопросов и отстранить от этих обязанностей вице-президента Камалу Харрис. Об этом 12 мая рассказало Fox News со ссылкой наофициальное письмо политика.