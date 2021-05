Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Сразу несколько студий рассказали о том, как они реализуют новые функции контроллера DualSense консоли PlayStation 5. Об этом 13 мая сообщил портал Game Informer.

Insomniac Games сообщила, что благодаря функции тактильной обратной связи обладатели PS5 смогут почувствовать в игре Ratchet & Clank: Rift Apart практически все эффекты, начиная от шагов и заканчивая взрывами. Авторы Subnautica: Below Zero «подключат» эту функцию к определённым инструментам. Например, геймеры будут чувствовать переключение выключателя фонарика или работу руки-захвата и бура костюма «Краб», а работа металлоискателя будет сопровождаться вибрацией.

Tango Gameworks сообщила, что играя в Ghostwire: Tokyo геймеры смогут не только ощутить сверхъестественные силы при помощи обратной связи DualSense, но и услышат голоса потустороннего мира благодаря встроенному в контроллер динамику. Авторы Kena: Bridge of Spirits в свою очередь сообщили, что владельцы PS5 будут чувствовать сопротивление при стрельбе из лука, в который главная героиня будет превращать свой посох.

Ранее ИА REGNUM сообщила, что Sony представила две новые расцветки для геймпадов DualSense. Компания назвала цветовые схемы «Космический красный» и «Полуночный чёрный».

