Москва, , 20:56 — REGNUM Минэкономразвития пока сохраняет свой прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года на уровне 4,3%. Об этом 13 мая сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников.

«Мы достигли пика, в марте у нас было 5,8%. Потом мы спустились, сейчас прогнозируемо чуть приподнялись, и на этом плато мы будем находиться определённое время, дальше пойдёт снижение. Пока наш прогноз на конец года — 4,3% в сценарных условиях, и мы на нём стоим, пока мы идём ровно по этому графику», — сказал министр.

Инфляция в апреле, согласно данным Росстата, составила 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годма. На текущий момент инфляция в годовом выражении оценивается в 5,7%, исходя их недельных данных Росстата, сообщил Решетников.