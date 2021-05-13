Ижевск, , 20:56 — REGNUM Председателем координационного совета российского общества «Знание"назначена сенатор от Удмуртии Любовь Глебова. Новый руководящий состав утвержден на III съезде общества, который прошел в Москве при участии 191 человека из 83 регионов России, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Любовь Глебова Council.gov.ru

Также на съезде присутствовал директор филиала, председатель совета общества в Удмуртии Игорь Гвоздев. Он отметил, что было предложено ввести в состав общества представителей бизнеса и профильных министерств. Также были определены три основных направления работы — просвещение в области научных и промышленных достижений, истории. Планируется расширять работу с молодежью, поэтому общество будет активно работать в сети интернет.

Гвоздев добавил, что в удмуртский филиал «Знания» работает в республике в тесном сотрудничестве со следственным управлением СКР по Удмуртии, проводятся классные часы по вопросам противодействия коррупции, а также конференции с федеральными экспертами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках съезда председателем Наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации. Его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина.

Генеральным директором Российского общества «Знание» съездом избран Максим Древаль — основатель холдинга «Нетология групп» и обучающего онлайн-сервиса Фоксфорд, а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика».

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