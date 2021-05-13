Ижевск, , 20:43 — REGNUM В Удмуртии в рамках национального проекта «Культура» будут оцифрованы и размещены в Национальной библиотеке республики 205 книжных памятников. Только в текущем году планируется оцифровка 34 раритетных изданий, в первом квартале три документа уже переведены в цифровой формат, пять — находятся на реставрации, сообщает пресс-служба правительства республики.

К книжным памятникам относятся документы, изданные на русском и удмуртском языках на территории, вошедшей в состав Удмуртии, а также центрами книгоиздания за пределами данной территории. Редкие книги изданы во второй половине XIX — начале XX века, в советский период — 1917−1939 годы, 1941−1945 годы.

Книги пребывают в ветхом состоянии и нуждаются в оцифровке до и после реставрации.

В 2019—2020 годах было оцифровано 34 издания, скан-копии которых уже размещены в национальной библиотеке региона.

ИА REGNUM напоминает, Национальная библиотека Удмуртии — крупнейшая в республике. Ежегодно ее услугами пользуются около 17 тыс. читателей, число посетителей сайта библиотеки составляет около 1,7 млн пользователей. Универсальны фонд библиотеки насчитывает более 1,5 млн экземпляров документов, в их числе более 80 тыс. национальных и краеведческих документов. Треть изданий, хранящиеся в фонде, являются библиографической редкостью.