Лос-Анджелес, США, , 20:40 — REGNUM Режиссёр Джефф Фаулер официально объявил об окончании съёмок фильма «Соник в кино 2». Публикацию он разместил 13 мая на своей twitter-странице.

Кинематографист выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён с хлопушкой нумератором, сидящим на траве на фоне огромных грибов. Фаулер написал, что финальные съёмки прошли в канадском Ванкувере.

https://twitter.com/fowltown/status/1392657544930226176

Премьера картины «Соник в кино 2» запланирована на 7 апреля 2022 года. Пока создатели фильма держат его сюжет в секрете. Ранее в сеть выложили фотографии со съёмочной площадки, на которых запечатлены Джеймс Марсден, Тика Самптер, а также дублёры в костюмах Тейлза и Наклза (персонажи из серии видеоигр про ежа Соника).

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