Бишкек, 13 мая, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Китайская провинция Цинхай, расположенная на северо-западе страны, пожертвовала в целях борьбы с эпидемией коронавируса в киргизских городах Ош и Токмак различные противоэпидемические материалы, партия которых отправилась из провинциального центра города Синин. Об этом 13 мая сообщает Синьхуа, отмечая, что в составе груза находятся медицинские халаты и маски, инфракрасные термометры и другое оборудование общей стоимостью около 370 тыс. юаней.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По заявлению заместителя руководителя Кнцелярии по международным делам провинции Ин Сюли, между городами Синин и Хайдун с китайской стороны и Ошем и Токмаком с киргизской имеются заключенные в 2016 году дружеские отношения, которые превратили их в города-побратимы.