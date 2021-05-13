Вашингтон, , 20:37 — REGNUM О непричастности российских властей к кибератаке на энергокомпанию Colonial Pipeline сообщил 13 мая журналистам американский президент Джо Байден.

Байден «Мы не считаем, я подчёркиваю, мы не считаем, что правительство России было причастно к этой атаке».

Американский президент добавил, что, по его данным, хакеры «живут в России». По вопросу кибератаки на Colonial Pipeline специалисты США поддерживают «прямую связь» с российскими коллегами.

Отвечая на вопрос, есть ли у него уверенность, что российский президент Владимир Путин лично не причастен к кибератаке, Байден сказал:

«Я уверен, что прочёл отчёт ФБР точно».

Он добавил, что, согласно отчёту ФБР, ни российский лидер, ни российские власти в целом не имеют отношения к хакерской атаке на Colonial Pipeline.

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