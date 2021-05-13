Лос-Анджелес, США, , 20:29 — REGNUM Марго Робби задали вопрос о том, могут ли её поклонники надеяться на выход второй части фильма «Хищные птицы». Об этом 13 мая сообщил портал Cinema Blend.

«Я не знаю, появится ли он (фильм — ИА REGNUM) на горизонте в ближайшее время», — сказала Робби, добавив, что она не думает, что это невозможно. При этом актриса отметила, что на текущем этапе работы по выпуску сиквела не ведутся.

Напомним, премьера кинокомикса «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» состоялась 6 февраля 2020 года. Фильм слабо выступил в прокате, при бюджете $100 млн он собрал в США всего $84,2 млн, а в мире — $201,8 млн.

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