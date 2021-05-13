Пекин, 13 мая, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Председательствуя на закрытых консультациях в Совете Безопасности ООН, постпред КНР при этой организации Чжан Цзюнь призвал Израиль проявить сдержанность, не допуская дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Палестинской автономией, которое происходит в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Об этом 13 мая сообщает Синьхуа, отмечая, что столкновения между палестинскими боевиками и израильскими солдатами уже привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Китайская позиция, которую изложил постпред, заключается в недопущении дальнейшего обострения противостояния, ведущего к полной дестабилизации региона.

Напомним, что в ходе нынешней фазы конфликта палестинская сторона неоднократно обращалась в Совбез ООН с просьбой уделить разгорающемуся конфликту неослабное внимание, приняв меры к его смягчению в интересах мирных граждан.