Варшава, 30 апреля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Посольство России в Польше готово к любым решениям Москвы, которые последуют за захватом польскими властями российской школы в Варшаве. Об этом заявил 30 апреля посол в Польше Сергей Андреев.

Кадр из видео Захват польскими властями российской школы в Варшаве

«Решения принимаются у нас в центре. Как решит наше руководство, так и будет», — сказал Андреев, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений.

Ранее Польша объявила о начале изъятия российской недвижимости в Варшаве. Со счетов посольства России были изъяты деньги, ранее замороженные под предлогом борьбы с финансированием терроризма и легализацией средств.

Утром 29 апреля полицейские и представители польских властей пришли к зданию школы при посольстве России в Варшаве. Сотрудники дипмиссии не пустили их внутрь, тогда пришедшие сломали калитку и проникли на территорию, после чего повесили замок на ворота, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество. От сотрудников школы потребовали к вечеру покинуть здание.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России назвал вторжение на территорию школы при посольстве вопиющим нарушением Венской конвенции и заявил, что эти действия не останутся без жёсткой реакции со стороны Москвы. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям запросить необходимую информацию в МИД России и дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего.