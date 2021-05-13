Пекин, 13 мая, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В текущем году общее количество выпускников китайских вузов всех профилей составит почти 9,1 млн человек. Об этом 13 мая сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, распространенные Министерством образования КНР и подчеркивая, что это на 350 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайские студенты

В ведомстве отметили, что уже с осени 2020 года вплотную занимаются трудоустройством выпускников, координируя эту работу с другими министерствами и комитетами Госсовета КНР. Вчерашним студентам помогут наладить свой бизнес или найти рабочие места, чтобы поддержать позитивные тенденции на рынке занятости, достигнутые в последние годы.