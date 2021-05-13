Вашингтон, 13 мая 2021, 20:21 — REGNUM О возобновлении работы компании Colonial Pipeline, которая подверглась кибератаке, сообщил 13 мая журналистам американский президент Джо Байден.
Отмечая, что накануне, 12 мая, было возобновлено движение нефтепродуктов по трубопроводу Colonial Pipeline и что топливо 13 мая начало поступать на большинство обслуживаемых точек, Байден добавил:
Он пояснил, что полная остановка трубопровода, длина которого составляет пять с половиной тысяч миль, осуществилась компанией впервые, так что не так просто сейчас «вернуться к нормальной работе», «это займет некоторое время».
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