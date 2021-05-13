Вашингтон, 13 мая, 2021, 20:21 — ИА Регнум. О возобновлении работы компании Colonial Pipeline, которая подверглась кибератаке, сообщил 13 мая журналистам американский президент Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Отмечая, что накануне, 12 мая, было возобновлено движение нефтепродуктов по трубопроводу Colonial Pipeline и что топливо 13 мая начало поступать на большинство обслуживаемых точек, Байден добавил:

«Это хорошая новость. Но я хочу внести ясность: мы не сразу ощутим этот эффект на автозаправках».

Он пояснил, что полная остановка трубопровода, длина которого составляет пять с половиной тысяч миль, осуществилась компанией впервые, так что не так просто сейчас «вернуться к нормальной работе»,«это займет некоторое время».