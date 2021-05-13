Оттава, , 20:19 — REGNUM Менеджер студии BioWare Мак Уолтерс сказал, что в игре Mass Effect Legendary Edition может появиться многопользовательский режим из Mass Effect 3. Об этом 13 мая сообщил портал Wccftech.

«Я бы никогда не отказался от этого — мы хотим увидеть, какой прием получит Legendary Edition и каков спрос на многопользовательский режим», — сказал Уолтерс.

Разработчик добавил, что после этого студия подумает, стоит ли ей тратить ресурсы и время на доведение режима мультиплеера до уровня, который удовлетворит как BioWare, так и поклонников серии.

Напомним, Mass Effect Legendary Edition будет представлять собой ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) оригинальной трилогии Mass Effect. Релиз игры состоится завтра, 14 мая 2021 года.

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