Москва, , 20:17 — REGNUM Сегодня, 13 мая, агент полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич рассказал о текущем состоянии здоровья своего клиента.

Напомним, что Влашич получил повреждение коленного сустава в рамках матча 28-го тура чемпионата России против «Уфы».

В последнем 30-м туре РПЛ ЦСКА в гостях сыграет против московского «Динамо».

«Состояние Николы стало намного лучше, но я пока не уверен, что он сможет сыграть в последнем матче», — приводит слова агента Влашича портал «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне хорватский хавбек принял участие в 26 матчах чемпионата и отличился 16 (11+5) очками по системе «гол+пас».