Североморск, Мурманская область, , 20:14 — REGNUM В 2020 году в Арктике было собрано и утилизировано почти 3 тыс. тонн металлолома в рамках программы по ликвидации экологического ущерба Арктике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 мая заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге на атомном крейсере «Пётр Великий».

«Только за 2020 год в рамках мероприятий по ликвидации экологического ущерба в Арктике собрано 2830 тонн металлолома и доставлено на материк», — заявил Моисеев.

По его словам, совместно с Русским географическим обществом в конце 2020 года были обследованы объекты на архипелаге Новая Земля и в акватории Северного морского пути.

«Найдено более 120 экспонатов, имеющих важное историческое значение», — подчеркнул он.

«В этом году эта работу также продолжим», — добавил командующий.