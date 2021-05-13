Москва, , 20:12 — REGNUM Решение о прекращении деятельности международных миссий обеспечения безопасности в Косово и Метохии, которую выполняют Силы для Косово (КФОР) и УНМИК принимает не одно государство, а международные структуры, наделённые соответствующими полномочиями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 13 мая. Таким образом дипломат ответила на вопрос ИА REGNUM, как Россия относится к возможности прекращения миссии КФОР в Косово и Метохии.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что он якобы располагает разведывательной информацией о том, что одно «влиятельное государство» собирается в скором будущем потребовать ухода миссий КФОР и УНМИК с территории южного сербского края.

«Есть соответствующие структуры, которые наделяют полномочиями и направляют международные миссии в регион. Происходит это не спонтанно, а по итогам согласования сторон. Поэтому подобные решения обсуждаются и принимаются в рамках этих механизмов. Это не решение одного государства. Это коллективное решение, которое опирается на международное право», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что любые вопросы на данный счет стоит обсуждать в именно в таком контексте.

«Я еще раз хотела бы подчеркнуть международно-правовую основу принятия подобных решений», — подытожила Мария Захарова.