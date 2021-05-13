Бербанк, США, , 20:12 — REGNUM Sony Interactive Entertainment и студия Insomniac Games объявили, что проект Ratchet & Clank: Rift Apart «ушёл на золото», т. е. разработка игры завершена и она готова к релизу. Публикация была размещена 13 мая на twitter-странице разработчиков.

Игра появится в магазине PlayStaton 11 июня 2021 года. Напомним, что Ratchet & Clank: Rift Apart станет эксклюзивом консоли PlayStation 5 и не выйдет на PS4.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1392872514339049472

Напомним, в апреле 2021 года ремейк оригинальной Ratchet & Clank получил обновление, которое позволило игре выдавать на PS5 60 FPS (кадров в секунду). Релиз ремейка состоялся 12 апреля 2016 года.

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