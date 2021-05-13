Североморск, Мурманская область, , 20:05 — REGNUM В 2021 года доля современной техники в составе Северного флота достигнет 62%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 мая заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге на атомном крейсере «Пётр Великий».

«Только в текущем году мы должны получить 245 единиц современного оружия, и задача поставлена на обновление вооружённых сил и Северного флота в частности. Она решается. Доля современной техники уже составляет более 60%, к концу года она достигнет 62,3%», — заявил Моисеев.

По его словам, продолжается активное переоснащение Северного флота на новые виды оружия.

«На Северном флоте предусмотрено проведение испытаний 79 образцов военной техники, среди них — 13 кораблей и судов», — указал он.

Кроме того, в 2022 году в состав флота примут очередной корабль, который будет носить имя легендарного полководца Великой Отечественной войны, командующего Северным флотом Арсения Григорьевича Головко.