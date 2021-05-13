Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Президент США Джо Байден выразил беспокойство по поводу ответов на вопросы журналистов во вторник, 12 мая, на фоне того, как он и его администрация столкнулись с трудностями при решении кризисов на мировой арене. Об этом 13 мая сообщает BREITBART.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден 12 мая ответил на вопросы по поводу дефицита бензина и конфликта Израиля и Палестины перед тем, как покинуть комнату, где проходил очередной брифинг. В этот момент репортеры выкрикнули еще несколько вопросов, заставив президента остановиться и сказать: «Вы, ребята, плохие. Я не должен отвечать на все эти вопросы. Я должен уйти. Но я не могу противостоять вашим вопросами».

После этого президент ответил еще на один вопрос на счет его встречи с лидерами Конгресса.

Байден уже много раз говорил репортерам, что «у него будут проблемы» из-за ответов на вопросы журналистам в Белом доме — даже не смотря на то, что он провел только одну конференцию с тех пор, как стал президентом.

«Слушайте, простите. У меня будут… это последний вопрос, на который я отвечу. У меня действительно будут проблемы», — сказал Байден в апреле на одном из брифингов.

Байден также много раз повторил, что «у него будут проблемы» во время интервью телеканалу CNN в феврале.

«У меня будут проблемы. Мне полагалось отвести только две минуты на ответы», — сказал глава Белого дома репортеру CNN Андерсону Куперу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что она советовала президенту Байдену не отвечать на вопросы.

«Очень часто мы говорим, «не отвечай на вопросы». Но он будет делать то, что захочет, потому что он президент Соединенных Штатов», — сказала Псаки во время подкаста.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканские СМИ упрекают журналистов из пула демократов в цинизме и соучастии в афере. Байден — это великий розыгрыш, мистификация, дурман, который демократы навели на Америку после избрания Трампа. Он ограниченно доступен для контактов, часто берёт выходные, большую часть времени проводит в своём доме в Уилмингтоне, штат Дэлавер. Царствовать Байден собирается лёжа на боку, вероятно, даже в больничной койке, и американцев это приводит в ужас.