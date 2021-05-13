Вашингтон, 13 мая, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выразил беспокойство по поводу ответов на вопросы журналистов во вторник, 12 мая, на фоне того, как он и его администрация столкнулись с трудностями при решении кризисов на мировой арене. Об этом 13 мая сообщает BREITBART.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Байден 12 мая ответил на вопросы по поводу дефицита бензина и конфликта Израиля и Палестины перед тем, как покинуть комнату, где проходил очередной брифинг. В этот момент репортеры выкрикнули еще несколько вопросов, заставив президента остановиться и сказать: «Вы, ребята, плохие. Я не должен отвечать на все эти вопросы. Я должен уйти. Но я не могу противостоять вашим вопросам».

После этого президент ответил еще на один вопрос насчет его встречи с лидерами Конгресса.

Байден уже много раз говорил репортерам, что «у него будут проблемы» из-за ответов на вопросы журналистам в Белом доме — даже не смотря на то, что он провел только одну конференцию с тех пор, как стал президентом.

«Слушайте, простите. У меня будут… это последний вопрос, на который я отвечу. У меня действительно будут проблемы», — сказал Байден в апреле на одном из брифингов.

Байден также много раз повторил, что «у него будут проблемы», во время интервью телеканалу CNN в феврале.

«У меня будут проблемы. Мне полагалось отвести только две минуты на ответы», — сказал глава Белого дома репортеру CNN Андерсону Куперу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что она советовала президенту Байдену не отвечать на вопросы.

«Очень часто мы говорим: «Не отвечай на вопросы». Но он будет делать то, что захочет, потому что он президент Соединенных Штатов», — сказала Псаки во время подкаста.

Как сообщало ИА REGNUM, республиканские СМИ упрекают журналистов из пула демократов в цинизме и соучастии в афере. Байден — это великий розыгрыш, мистификация, дурман, который демократы навели на Америку после избрания Трампа. Он ограниченно доступен для контактов, часто берёт выходные, большую часть времени проводит в своём доме в Уилмингтоне, штат Дэлавер. Царствовать Байден собирается лёжа на боку, вероятно, даже в больничной койке, и американцев это приводит в ужас.