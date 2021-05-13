Магнитогорск, Челябинская область, 13 мая, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Житель Магнитогорска Челябинской области избежал наказания за смерть журналиста Михаила Скуридина. Приговор вынес Орджоникидзевский райсуд города.

Цитата из х∕ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США Жертва избиения

Как пишет Накануне.Ru, подсудимому назначено ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев. При этом его освободили от этого, так как истекли сроки давности. Впрочем, суд обязал его выплатить родственникам погибшего 1 млн рублей.

Михаил Скуридин работал в издании «Магнитогорский металл». Днём 31 марта 2019 года его жестоко избили, а 20 мая он скончался в больнице от полученных травм. Водитель, который напал на него, скрылся, но впоследствии его поймали.