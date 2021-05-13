Нью-Йорк, США, , 19:58 — REGNUM Потоковый сервис Netflix анонсировал вторую часть фильма «Энола Холмс». Публикация была размещена 13 мая на twitter-странице NetflixFilm.

Онлайн-кинотеатр отметил, что Милли Бобби Браун и Генри Кавилл вернутся к своим ролям. Кресло режиссёра на съёмочной площадке вновь займёт Гарри Брэдби, а Джек Торн выступит в качестве сценариста проекта. Пока компания не сообщила о сроках премьеры.

https://twitter.com/NetflixFilm/status/1392872309497737216

Напомним, в основу фильма «Энола Холмс» лег любительский роман писательницы Нэнси Спрингер «Расследования Энолы Холмс. Дело исчезнувшего маркиза». Премьера состоялась 23 сентября 2020 года на сайте Netflix.

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