Нью-Йорк, США, 13 мая 2021, 19:58 — REGNUM Потоковый сервис Netflix анонсировал вторую часть фильма «Энола Холмс». Публикация была размещена 13 мая на twitter-странице NetflixFilm.
Онлайн-кинотеатр отметил, что Милли Бобби Браун и Генри Кавилл вернутся к своим ролям. Кресло режиссёра на съёмочной площадке вновь займёт Гарри Брэдби, а Джек Торн выступит в качестве сценариста проекта. Пока компания не сообщила о сроках премьеры.
https://twitter.com/NetflixFilm/status/1392872309497737216
Напомним, в основу фильма «Энола Холмс» лег любительский роман писательницы Нэнси Спрингер «Расследования Энолы Холмс. Дело исчезнувшего маркиза». Премьера состоялась 23 сентября 2020 года на сайте Netflix.
Читайте ранее в этом сюжете: Названы десять лучших романтических комедий 2020 года