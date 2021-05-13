Москва, , 19:56 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю с 5 по 11 мая выросли в среднем на 0,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала мая, по оценке ведомства, достигла 0,2%, а за период с начала текущего года — 3%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали баранина — на 0,6%, маргарин и гречневая крупа — на 0,5%, подсолнечное масло, полукопчёная и варёно-копченая колбаса — на 0,4%, свинина, варёная колбаса, мороженая рыба, карамель и печенье — на 0,3%, мясо кур, говядина, мясные консервы, пшеничная мука, макаронные изделия — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,9%, в том числе белокочанная капуста стала дороже на 4,9%, картофель — на 2,9%, репчатый лук — на 2,5%, морковь — на 2,2%, огурцы — на 1,9%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные щётки подорожали на 0,4%, стиральный порошок — на 0,3%, хозяйственное и туалетное мыло — на 0,2%, туалетная бумага, бумажные детские подгузники, пелёнки для новорожденных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.