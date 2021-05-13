Ростов-на-Дону, 13 мая, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Редакция ИА REGNUM получила ответ на обращение в Генеральную прокуратуру РФ от 2 апреля 2021 года о законности установки памятника донскому атаману Петру Краснову — известному предателю Родины.

Пётр Краснов в нацистской форме инструктирует новобранцев

В ответе сказано, что мемориал «Донские казаки в борьбе с большевиками» установлен в станице Еланской Шолоховского района на личные средства Владимира Мелихова на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке. Мемориал включает здание выставочного комплекса и скульптурные сооружения казачьей тематики, в том числе «скульптуру, позиционирующуюся в интернет-ресурсах как памятник атаману Краснову П. Н». В 2009 году прокуратурой Шолоховского района в суд было подано исковое заявление о сносе (демонтаже) самовольно возведенного памятника, однако в удовлетворении исковых требований надзорному ведомству было отказано.

«Принятое решение суд мотивировал тем, что памятник установлен не генералу Краснову, автором создан обобщенный образ донского атамана. Нарушений земельного и градостроительного законодательства судом не установлено. С учётом изложенного оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — говорится в ответе за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Александра Золотарёва.

ИА REGNUM напоминает, что Пётр Краснов в годы Великой Отечественной войны предал Родину, встав на сторону гитлеровских захватчиков. Именно его прообраз использован при создании памятника в станице Еланской. Общественники считают, что на донской земле, обильно политой кровью советских солдат, нельзя хранить память о коллаборационисте.