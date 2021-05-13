Казань, , 19:57 — REGNUM Писатель Александр Цыпкин считает, что необходимо «законодательно ввести запрет на освещение дела» о стрелявшем в Казани. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 13 мая.

https://www.instagram.com/p/COzkDXch2dk/

«…"звезду» делают из казанского стрелка. Публикуют расшифровки его допросов! Нельзя цитировать психа, он станет примером для других психов», — считает писатель. «Убийца должен знать, что он сгниет в забвении в каменном мешке», — подытожил Цыпкин.

Ранее устроившему стрельбу в казанской школе №175 Ильназу Галявиеву провели наркологическую экспертизу. «В анализах преступника не обнаружено следов наркотических веществ и алкоголя. Ильназ напал на школу №175 в трезвом состоянии», — говорится в заключении.

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