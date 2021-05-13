Москва, , 19:43 — REGNUM От политики карательного правосудия так и не отказались власти Эстонии, — об этом свидетельствует ситуация с эстонским правозащитником Сергеем Середенко, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 13 мая.

Захарова «Власти Эстонии пока не собираются отказываться от своей линии на применение карательного правосудия в политических целях».

Российский дипломат напомнила, что Середенко в Эстонии 30 апреля продлили арест ещё на два месяца. При этом обвинения в его адрес абсурдны и бездоказательны.

Москва дала «этим злонамеренным действиям Таллина в отношении русскоязычного правозащитника принципиальную оценку в контактах как по двусторонней линии, так и в профильных международных организациях».

Официальный представитель МИД РФ отметила, что позицию Москвы «разделяют известные политики и общественные деятели в Прибалтике и других государствах». Для властей Эстонии освобождение Середенко могло бы стать шансом улучшить отношения с Россией.

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