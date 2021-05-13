Иерусалим, , 19:32 — REGNUM Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по месту жительства начальника подразделения беспилотников ХАМАС, сообщает 13 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Недавно истребители… нанесли удар по дому Самера Абу-Дака, начальника подразделения беспилотных летательных аппаратов (боевого крыла) ХАМАС», — указано в сообщении.

Кроме того, пресс-служба заявила об ударе боевых самолетов ВВС по пусковой установке палестинских ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ХАМАС заявили об ударе при помощи беспилотников по израильской морской платформе по добыче газа.

Очередное обострение конфликта палестинцев и Израиля продолжается с 8 мая. С обеих сторон погибло около 100 человек, число раненых исчисляется сотнями.

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