14 мая 2021 | Время чтения 7 мин

В Санкт-Петербурге 15 мая 2021 года психиатры России будут обсуждать новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), в которой транссексуализм, гомосексуализм и не вызывающая дистресса педофилия признаются нормой. Активисты из группы «Наука за правду» просят учёных и политиков рассмотреть обращение, которое подписали уже более 50 тыс. российских граждан.

Иван Куренной, , 17:18 — REGNUM В группу «Наука за правду» обратилась женщина, сын которой внезапно бросил четвёртый курс вуза и сбежал из дома. Сбежал, чтобы никто не смог помешать ему «сменить пол».

Гей-парад Иван Шилов © ИА REGNUM

Всё началось около двух лет назад, когда он начал общаться в сети с весьма странной девушкой, демонстрировавшей склонности к манипуляции, подчинению и гинемиметофилии (влечение к мужчинам в женской одежде и транссексуалам). Девушка называет подростка не иначе как «девочка моя любимая». Женщина сообщила, что на её сына постоянно оказывают психологическое давление странные люди, которые настраивают его против матери и родных. По наставлению девушки молодой человек уехал из города и оборвал все связи с родственниками, заблокировав их в соцсетях и сменив номер телефона.

Мать рассказала, что её сын рос обычным мальчишкой, никогда не играл в девичьи игры, никогда не говорил, что он девочка. Но теперь он решил пройти гормональную терапию и пытается стать частью ЛГБТ-сообщества через категорию «Т» (транссексуализм).

«Часто посещают мысли, что нет сил больше. Если однажды я не выдержу, то пусть у вас будет наша история. Может, она поможет другим. А может нет. Останется историей одной жизни и безумной боли. Мы теряем хороших здоровых умных детей в этом аду», — такое сообщение женщина отправила группе «Наука за правду».

«ЛГБТ» — это термин, обозначающий социально активное политизированное сообщество людей с различными психосексуальными отклонениями, которые реализуют политическую повестку, описанную в книге «After The Ball». В 90-х годах XX века она представляла собой манифест гомосексуалистов США.

Эта «Азбука активизма» предлагает научную методику пропаганды гомосексуализма, направленную на изменение отношений общества к ЛГБТ, а также на устранение морального осуждения не только гомосексуальных, но и других перверсивных сексуальных практик.

К аббревиатуре «ЛГБТ» непрестанно добавляются новые буквы алфавита, которые для краткости обычно заменяются плюсом. Пополнению рядов «ЛГБТКИАП…ЭЮЯ» новыми представителями, например, педофилами или зоофилами, усердно способствуют определённого рода психиатры и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), разрабатывающие методики растления детей в школах и поддерживающие превращение парафилий (половых извращений) в общественную норму.

Дети на гей-параде

В Санкт-Петербурге 15 мая 2021 года психиатры России будут обсуждать новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), в которой транссексуализм, гомосексуализм и не вызывающая дистресса (состояние страдания, при котором человек не может полностью адаптироваться к стрессовым факторам) педофилия признаются нормой. Стоит отметить, что в западных научных публикациях уже поднят вопрос о том, что зоофилия тоже является сексуальной ориентацией.

ЛГБТ-активисты утверждают, что они такими родились, и что пропаганда гомосексуализма невозможна, так как не является инструментом социального конструирования и не подталкивает людей к гомосексуализму. Однако эти утверждения противоречат неумолимой статистике. Сегодня уже очевидно, что с каждым годом становится всё меньше нормальных людей и в тех же США абсолютно гетеросексуальная молодёжь, опять же, по данным статистики, уже является сексуальным меньшинством.

Согласно последнему отчету института общественного мнения Gallup, 5,6% взрослых жителей США идентифицируют себя как представителей ЛГБТ-сообщества. Это показатель демографической катастрофы. Если в поколении «традиционалистов», родившихся до 1946 года, всего 1,3% причисляют себя к ЛГБТ, то в поколении т.н. «зумеров», родившихся после 1999 года, таких уже 15,9% — примерно каждый шестой респондент! И это поколение, прошедшее через агрессивную ЛГБТ-пропаганду, ещё только вступает в репродуктивный возраст. Нельзя также не отметить, что вместе с ростом популяции ЛГБТ во всех странах наблюдается рост приводящих к бесплодию заболеваний, передающихся половым путём,.

Остановить это безумие могли бы российские психиатры, однако сложившаяся сегодня ситуация такова, что они более, чем все остальные учёные, подвержены политическим воздействиям ЛГБТ-активистов. Например, многие западные учёные, попытавшись возразить идеологии этого движения, поверглись не только агрессивным атакам, угрозам, но даже уголовному преследованию.

ЦРУ — лучшее место работы для представителей ЛГБТ... Фото с гей-парада в Вашингтоне, США Tim Evanson

Несмотря на то, что учёные действительно запуганы и подавлены, психиатры и министерства здравоохранения регионов Российской Федерации поддержали обращение группы «Наука за правду» к учёным, общественным деятелям, и политикам.

В обращении, которое поддержали более 50 тыс. граждан России, предлагаются меры, способные остановить уже очевидный для многих геноцид, направленный на глобальное сокращение рождаемости, в рамках которого несовершеннолетним под видом «секспросвета» прививаются установки против рождения детей и пропагандируется вредное поведение, становящееся причиной бесплодия.

В этом процессе активно участвуют структуры ООН. Например, Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) требует от Российской Федерации разрушения традиционных представлений о роли мужчины и женщины в обществе, в том числе среди религиозных деятелей. Эта организация также требует введения программ «секспросвета», отказа от практики профилактики абортов и легализации проституции.

Надеемся, что на съезде психиатров России обращение группы «Наука за правду» будет рассмотрено, и что политики, ученые и общество совместными усилиями смогут защитить суверенитет и демографическую безопасность России.

Марш ЛГБТ в Европе Roberto Gordo Saez

Предложения группы «Наука за правду»

Ученым, психиатрам, сексологам, Минздраву

1. Объединить усилия по формированию объективных и научно достоверных представлений о психической норме, чтобы гомосексуализм, транссексуализм, садизм и другие парафилии не считались вариантом здоровья. Создать рабочую группу из специалистов, работающих в области психиатрии и психологии, правоведения и юридических наук, для проведения совместных комплексных исследований и научной работы в области психосексуального здоровья.

2. Публиковать научные работы на эти темы в международных и российских изданиях. Занять активную позицию в международном дискурсе.

3. Сформировать клинические руководства, учитывающие российский научный опыт, в том числе опыт устранения нежелательного однополого влечения и коррекции других отклонений в психосексуальном развитии. Создать классификацию психических отклонений, адаптированную для РФ, как это было с МКБ в СССР.

4. Разработать механизмы контроля деятельности психологов и сексологов, нарушающих закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних в т. н. «гей/транс-утверждающей» терапии и попытках внедрения растлевающей идеологии под видом «секспросвета».

5. Разработать новые и актуализировать существующие методы коррекции и профилактики отклонений психосексуального развития.

6. Разработать научно-обоснованную стратегию защиты просемейных ценностей, с публикацией работ в международных и российских изданиях ядра РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

7. Запретить платную выдачу справки № 087/у «Справка об изменении пола». Ограничить выдачу справок негосударственным медицинским организациям.

Школьный автобус с флагами ЛГБТ

Законодателям и политикам

1. Пересмотреть уровень сотрудничества с ООН и ВОЗ и их финансирования в связи с деятельностью, противоречащей Конституции, российскому законодательству и стратегическим целям по устойчивому росту населения РФ с повышением продолжительности жизни до 78 лет. Речь идёт о политике народонаселения ООН в целом и пропаганде нормальности гомосексуализма детям в стандартах сексуального образования ВОЗ в частности.

2. Ужесточить наказание за пропаганду гомосексуализма, транссексуализма, абортов, бездетности и других видов депопуляционного поведения в условиях переживаемого демографического кризиса. Расширить запрет пропаганды депопуляционных идеологий на все возрастные категории.

3. Ужесточить наказание за нарушение законодательства «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Признать вовлечение в гомосексуальный образ жизни и «смену пола» причинением вреда средней тяжести по статье 112 УК РФ.

4. Разработать систему контроля за распространением вредной для детей информации, в том числе с привлечением частного бизнеса и семейных организаций.

5. Принудить работающие в России СМИ и социальные сети самостоятельно блокировать вредную для детей информацию, которая противоречит представлениям российской научной школы.

6. Ввести ограничения на распространение деструктивных и антикультурных идей посредством музыкальных и медийных проектов, когда отвратительная «музыка», фильмы и деятельность блогеров в социальных сетях служат способом наживы.

7. Создать собственные суверенные видеохостинги, независимые от западных корпоративных представлений поисковые системы, а также социальные сети, сотрудничающие с государством в борьбе с распространением вредной для детей информации.

8. Повысить возраст согласия на гомосексуальные отношения.

9. Обеспечить возможность российским учёным высказывать свою научную позицию без опасений за карьеру и зарплату. Премиальная часть зарплаты учёных зависит от публикационной активности. В условиях «политической корректности» и цензуры западные и российские издания с высоким импакт-фактором не публикуют работы, идущие вразрез с политикой депатологизации депопуляционного поведения (пропаганды гомосексуализма, транссексуализма и других психосексуальных отклонений), чем оказывается давление на свободное изложение научной позиции. Учёные запуганы.

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