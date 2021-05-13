Киев, , 19:28 — REGNUM Конституционный суд Украины (КСУ) в начале июня начнет рассмотрение дела о конституционности земельной реформы, сообщила 13 мая представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря.

По ее информации, 3 июня Конституционный суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности закона о земельной реформе. Уже определено, что рассмотрение дела состоится в форме устного производства — с заслушиванием позиций участников и привлеченных экспертов по делу, и с прямой видеотрансляцией заседания.

Ранее Совгиря сообщила, что на рассмотрении в Конституционном суде Украины находится уже три различных представления народных депутатов, которые касаются конституционности земельной реформы, принятой Радой в марте прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, что уже в июле на Украине должна начаться распродажа земли и власти не раз заявляли, что переносить этот срок они не намерены. При этом Конституционный суд Украины лишен возможности полноценно работать из-за конфликта с офисом президента и решением Владимира Зеленского уволить несколько судей КСУ (хотя формальных полномочий для этого у него нет).