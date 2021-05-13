Москва, , 19:26 — REGNUM Недопустимо, чтобы усилилось обострение ситуации на границы Армении и Азербайджана, кризис нужно преодолевать политико-дипломатическими методами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщили 13 мая в пресс-службе МИД России.

Свою позицию по поводу обострения ситуации на границе двух кавказских республик Лавров высказал в ходе телефонных переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Азизом оглы Байрамовым.

Отметив необходимость соблюдать договорённости, достигнутые 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., Лавров указал на «важность решения всех подобных инцидентов исключительно политико-дипломатическими методами». Он от лица Москвы выразил готовность оказать всемерное содействие нормализации обстановки в Закавказье.

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