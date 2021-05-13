Милан, Италия, , 19:23 — REGNUM Руководство «Милана» намерено добиться продления аренды 21-летнего испанского атакующего полузащитника мадридского «Реала» Браима Диаса еще на один сезон. Текущее арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года. Об этом 13 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне итальянской Серии А Браим Диас принял участие в 25-ти матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В рамках Лиги Европы на счету испанца три гола в десяти играх.

Браим Диас перешел в мадридский «Реал» 7 января 2019 года из «Манчестер Сити». «Сливочные» отдали за перспективного полузащитника 15 миллионов евро.