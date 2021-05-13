Знаменск, Астраханская область, , 19:16 — REGNUM В Астраханской области 13 мая прошли торжества, посвящённые 75-летию полигона Капустин Яр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Полигон был основан 13 мая 1946 года. В честь юбилейной даты в Знаменске состоялся парад войск и военной техники. По площади им. В. И. Ленина торжественным маршем прошли более 500 военнослужащих знаменского гарнизона. Продолжили праздничную программу творческие коллективы города.

«Каждый астраханец по праву гордится тем, что именно в нашем регионе началась мировая история освоения космоса. Здесь были запущены первые аппараты и отечественные баллистические ракеты. Зародились ракетные войска стратегического назначения. Благодаря многолетней работе военных и учёных полигон Капустин Яр стал главным ядерным щитом России. Сегодня это крупнейший научно-исследовательский комплекс и уникальная площадка для испытаний всех видов перспективного боевого вооружения и техники. Высочайшее мастерство специалистов и современная техническая база позволяют решать любые задачи в интересах вооруженных сил РФ. Хочу выразить огромную признательность всем, кто выбрал нелегкое, но очень благородное дело — укреплять безопасность и военное могущество России», — сказал губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона вручил знак отличия «Честь и Слава» третьей степени командиру войсковой части 15 644 генерал-майору Олегу Кислову за многолетнюю успешную службу и высокий профессионализм.