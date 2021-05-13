Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Американская модель Памела Андерсон раскритиковала будущий мини-сериал о себе под названием «Пэм и Томми». Об этом 13 мая сообщает издание «Канобу».

По данным СМИ, модель пришла в негодование из-за первых кадров мини-сериала и назвала его «дешёвой подделкой». Также Андерсон заявила, что никогда не слышала о «так называемых звёздах» — речь идёт об актёрах Лили Джейс и Себастиан Стэн, которые исполняют главные роли в «Пэм и Томми».

напоминает, что премьера мини-сериала «Пэм и Томми», посвящённого периоду брака Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли, состоится на онлайн-видеосервисе Hulu. Точная дата выхода пока неизвестна.

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