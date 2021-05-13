Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не исключил, что клуб продлит контракт с 37-летним фланговым атакующим защитником сборной России Юрием Жирковым. Текущее соглашение Жиркова с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Жирков принял участие в 14-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Жирков перешел в «Зенит» 31 января 2016-го года из московского «Динамо» за 640 тысяч евро. В сезонах 2009/10 и 2010/11 россиянин выступал за лондонский «Челси», в составе которого отметился четырьмя голевыми передачами в 29-ти турах АПЛ.