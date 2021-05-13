Москва, , 19:09 — REGNUM Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22 350 будет передан ВМФ России в 2022 году, сообщил 13 мая командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге, прошедшем на борту атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

По мнению адмирала, корабли этого типа составят основу российских группировок, действующих в дальней морской зоне.

«Уже в следующем году прием очередного корабля. Он будет носить имя легендарного полководца Великой Отечественной войны, командующего Северным флотом Арсения Григорьевича Головко», — сказал Моисеев.

Он напомнил, что корабли этого проекта уже прошли проверку дальними морскими походами и подтвердили характеристики, заявленные их разработчиками.

Кроме того, Моисеев сообщил, что после принятия на вооружение новых систем боевой потенциал этих кораблей можно будет резко повысить.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года главком ВМФ Николай Евменов заявил, что фрегаты проекта 22 350 станут первыми штатными носителями гиперзвукового оружия.

Напомним, фрегат проекта 22 350 «Адмирал Горшков» уже отправился на завершающие испытания гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».

Читайте ранее в этом сюжете: Командующий Северным флотом раскрыл военный потенциал РФ в Арктике