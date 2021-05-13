Астрахань, , 19:07 — REGNUM В Астраханской области 12 мая задержали уроженца Северного Кавказа, который сбежал из исправительного учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

В 2016 году мужчина был осужден за незаконный оборот наркотиков и приговорен к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима на восемь лет и четыре месяца. Позднее режим отбывания наказания изменили на принудительные работы в исправительном центре в городе Грозном.

Задержанный в конце апреля самовольно покинул исправительное учреждение и направился в Астраханскую область. Добравшись до приграничного района, беглец планировал ночью пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропусков. Его обнаружил житель Красноярского района, и благодаря этому беглеца задержали.

За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Бдительному местному жителю объявлена благодарность.