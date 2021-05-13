Курск, 13 мая 2021, 19:01 — REGNUM В Курске председателем городского комитета дорожного хозяйства с 13 мая назначен Николай Сметанников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
Испытательный срок для нового руководителя составляет полгода.
По информации городской администрации, Сметанников более десяти лет работал в дорожной отрасли, а последние два года работал на руководящей должности в курском филиале Федерального дорожного агентства.
Предыдущий руководитель комитета Денис Ходеев покинул пост 26 апреля по собственному желанию.