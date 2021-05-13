Красногорск, 13 мая 2021, 18:58 — REGNUM Профилактические отключения горячей воды на территории Московской области начнутся в основном с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Отмечается, что 99%котельных начнут отключать горячее водоснабжение с 1 июня, остальные «по техническим причинам вынуждены начать отключения в мае».
«Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности горячего водоснабжения в отопительный сезон. Необходимо привести в надлежащее качество трубопроводы и провести модернизацию оборудования», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
О сроках отключения горячей воды в регионе жители могут узнать на специальном информационном ресурсе.