Красногорск, , 18:58 — REGNUM Профилактические отключения горячей воды на территории Московской области начнутся в основном с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Отмечается, что 99%котельных начнут отключать горячее водоснабжение с 1 июня, остальные «по техническим причинам вынуждены начать отключения в мае».

«Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности горячего водоснабжения в отопительный сезон. Необходимо привести в надлежащее качество трубопроводы и провести модернизацию оборудования», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

О сроках отключения горячей воды в регионе жители могут узнать на специальном информационном ресурсе.