Москва, , 18:55 — REGNUM Вооруженные силы России в Арктике располагают силами и средствами, гарантирующими нейтрализацию любой существующей и прогнозируемой угрозы, заявил 13 мая командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге, прошедшем на борту атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

Он подчеркнул, что боевой потенциал российской группировки в Арктике гарантирует военную безопасность страны в этом регионе.

«В настоящее время в Арктике развернута группировка сил и войск, способная адекватно реагировать на существующие и прогнозируемые угрозы. Северный флот способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность Российской Федерации в Арктическом регионе», — сказал Александр Моисеев.

Кроме того, адмирал отметил, что Северный флот решает задачи помощи и спасения, а также обеспечения безопасности судоходства и экологической безопасности в Арктике.

Моисеев отметил, что Северный флот эффективно обеспечивает военную и экономическую безопасность России не только в Евроарктическом регионе, но и в других районах Мирового океана, входящих в зону его ответственности.

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