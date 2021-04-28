Иваново, 13 мая, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова обратилась к жителям города Иваново со своей предвыборной программой. Ролик был опубликован в аккаунте «Иваново 37» в социальной сети Instagram.

Цитата из видеообращения Юлии Волковой к жителям Ивановской области

https://www.instagram.com/tv/COz_y55gFa3/

«Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить», — начала своё обращение Волкова. Пользователи социальной сети не поверили в искренность слов певицы.

«Спасибо, посмеялась от души!» — прокомментировала katerinka 998 .

«Как может знать человек о проблемах и горестях жителей Ивановской области, который ни разу не был в этой области?» — недоумевает letyagina_galina.

«Следующий губер пусть будет Боярский», — предлагает alex__popkov.

«Бог мой, откуда она может знать и говорить своим прокуренным голосом о наших трудностях? Откуда она взялась вообще?» — спрашивает kolobovatanya1970.

Как сообщало ИА REGNUM, Юлия Волкова принимает участие в праймериз (предварительные выборы по отбору кандидатов) «Единой России». Певица будет представлять Ивановскую область.