Киев, , 18:53 — REGNUM На Украине «ожила» часть пчел, которых государственная компания «Укрпошта» неудачно перевозила в Закарпатской области и объявила погибшими из-за жары.

Об этом 13 мая сообщила пресс-служба «Укрпошты».

В компании заявили, что как минимум в 118 ящиках из 300 сейчас находятся живые пчелы. В сообщении говорится, что насекомые, которые казались мертвыми, вероятно, находились в состоянии угнетения, а сейчас они «восстанавливают активность». Также «Укрпошта» приводит мнение экспертов Союза пасечников Украины о том, что пчелы могут впасть в состояние угнетения из-за нехватки свежего воздуха, особенно если их количество превышает рекомендованную норму.

В компании заявили, что сейчас коробки с ожившими пчелами возвращают отправителям.

Глава «Укрпошты» Игорь Смелянский заявил, что это «особая компания», которая не просто воскресла после кризиса, но и распространяет «свою позитивную энергию на то, к чему прикасается». Чиновник также призвал обращаться к нему всех, кому надо что-либо воскресить.

ИА REGNUM напоминает, что общая стоимость пчел, которые угодили в эту историю, составляла около 500 тыс. грн. Отправители обратились в полицию и заявили о намерении судиться.