Астрахань, , 18:46 — REGNUM В Астраханской области 13 мая подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 33 тыс. 492 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 271 человек.

За весь период 746 человек скончались. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,06.