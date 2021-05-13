Киев, , 18:44 — REGNUM Приход лидера оппозиции Виктора Медведчука в офис генерального прокурора Украины 12 мая поломал информационный сценарий офиса Зеленского, и теперь судебное преследование оппозиционера однозначно выглядит как политические репрессии.

Об этом заявил 13 мая политический публицист Александр Зубченко, комментируя ситуацию с обвинением двух депутатов ОПЗЖ в государственной измене.

«Во-первых, глава политсовета оппозиции четко заявил, что не собирается убегать из страны, хотя некие «высокопоставленные чиновники» ему это очень рекомендовали делать. То есть — сценарий «струсивший кремлевский агент сбежал к Путину» провалился, а это был наиболее оптимальный для офиса генпрокурора вариант. Тогда можно было бы заочно осудить Медведчука по любому набору статей: и «госизмена», и «призывы к нарушению территориальной целостности», и «покушение на жизнь военнослужащего» с циничным нарушением «обычаев войны»», — пояснил эксперт.

Во-вторых, отмечает Зубченко, властью был потерян темп, а в таких делах важно, чтобы все произошло в один день.

«Желательно с арестом и помещением в СИЗО. Ну как с закрытием тех же оппозиционных каналов: бац — и выключили. Доказывай теперь, кто виноват, какой закон был нарушен… Теперь любые действия власти в адрес Медведчука выглядят как политические репрессии, поэтому с точки зрения технологий пиара появление Медведчука в офисе Венедиктовой с требованием вручить «подозрение» опять ломает все информационные сценарии офиса президента. Любые их последующие действия, в том числе и арест по решению Печерского суда, вписываются в стратегию политических преследований оппозиции, но никак не в сценарий «ликвидации пятой колонны Кремля», — сделал вывод политолог.

По мнению Зубченко, прямо сейчас офис генерального прокурора проигрывает в противостоянии с Медведчуком, поскольку, в отличие от Порошенко, который трусливо бегал от допросов и по итогу сбежал от вручения подозрения, лидер ОПЗЖ не прячется, не убегает, а действует как политик и юрист.

«Офис прокурора уже понял, что проигрывает, поэтому вместо однозначного взятия под стражу требует внесения залога в размере 300 млн 930 грн… Странная цифра легко объясняется, если разделить ее на вчерашний курс доллара на межбанке — 27,5. Получается без малого 11 млн долларов США. Просто в Госдепартаменте был рабочий день, а в Киеве уже ночь, поэтому «американские партнеры» смогли посмотреть только курс на межбанке за 12 мая. Отсюда и такая цифра залога, которую установили в Вашингтоне», — отметил публицист.

По логике Зубченко, если за попыткой посадить Медведчука в тюрьму стоят американцы, то победа оппозиционера станет оплеухой для США, и это еще один риск для Зеленского и компании.

ИА REGNUM напоминает, что в Печерском райсуде Киева 13 мая начали избирать меру пресечения Виктору Медведчуку по делу о госизмене. Политик на брифинге перед заседанием заявил, что готов к аресту, но уверен, что «все будет нормально». также он напомнил, что его счета в февраля заблокированы санкциями, поэтому залог могут внести только его соратники.