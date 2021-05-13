Тамбов, , 18:42 — REGNUM В Тамбовской области 13 мая подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 64 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 29 тыс. 652 пациента, в том числе 142 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 499 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.