Владимир, , 18:39 — REGNUM Во Владимирской области 13 мая подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 638 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 30 тыс. 180 пациентов, в том числе 54 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1144 человека. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.