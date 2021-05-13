Владимир, 13 мая 2021, 18:39 — REGNUM Во Владимирской области 13 мая подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»
Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 638 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 30 тыс. 180 пациентов, в том числе 54 человека — за последние сутки.
За весь период скончались 1144 человека. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.