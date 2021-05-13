Москва, , 18:57 — REGNUM Продюсер Иосиф Пригожин поддержал Максима Фадеева в конфликте с блогером Андреем Петровым. Он прокомментировал пост коллеги в социальной сети Instagram 13 мая.

«Как же я с тобой согласен», — написал Пригожин Фадееву. «Расстрелять его (Андрея Петрова) публично или сразу в одиночку пожизненно», — предложил продюсер.

Как сообщало ИА REGNUM, Максим Фадеев высказал своё мнение относительно личности блогера Андрея Петрова, который проявил неуважение пострадавшим в Казани. «Это невоспитанное животное, с отсутствием полных внутренних кодов, принципов и жизненных ориентиров», — заявил продюсер.

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